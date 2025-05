'Open Day MTB SCHOOL 2025' al nuovo Pumptrack di San Salvo Marina

Sabato 10 maggio, alle ore 9.30, si svolgerà l’Open Day MTB SCHOOL 2025 presso il nuovo Pumptrack di San Salvo Marina, nel Parco quartiere ICEA - Parco Sardegna.

"Si potrà conoscere meglio - si legge in una nota - questa entusiasmante e adrenalinica disciplina sportiva, capire le differenze che ci sono a seconda delle varie categorie: cross country, cicloescursionismo, enduro, downhill, freeride, slopestyle, dirt jumping e trial.

La pista di Pumptrack a San Salvo Marina si trova ad un centinaio di metri dal mare, è in asfalto, lunga 120 m, è inserita in una tranquilla zona residenziale e pronta per accogliere grandi e piccini per i loro allenamenti tecnici e per giornate di puro relax e divertimento. La realizzazione è stata fatta completamente a mano e perciò a basso impatto ambientale.

Durante l’evento, patrocinato dal Comune di San Salvo, si potrà svolgere una prova gratuita prenotandosi, obbligatoriamente e anticipatamente, al numero 375-8139900".

Per maggiori informazioni è possibile visitare le pagine social di BIKE PARK BOCCA DI VALLE (mtbtrails.it).