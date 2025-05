A Pollutri "Terra Viva", piccola fiera dell'agricoltura

Domenica 11 maggio, in corso Giovanni Paolo II, è in programma l'evento Pollutri Terra Viva, Piccola fiera dell'agricoltura, dalle 9.00 alle 20.00.

L'agricoltura rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia locale del Comune di Pollutri e delle aree limitrofe, con la viticoltura e l'olivicoltura che costituiscono due settori chiave sia per la produzione di eccellenze agroalimentari che per la tutela del paesaggio e delle tradizioni. Tuttavia, la crescente complessità del mercato globale, unita ai cambiamenti climatici e alle nuove normative in materia di sostenibilità, richiede un continuo aggiornamento tecnico e pratico da parte degli operatori del settore.

Con questo progetto, il Comune di Pollutri intende rispondere alle sfide attuali e future attraverso l'organizzazione di una manifestazione dedicata alla formazione e alla condivisione di visioni ed esperienze in campo viticolo. L'obiettivo principale è creare un punto di incontro tra esperti del settore, agricoltori e tecnici, favorendo il trasferimento di conoscenze innovative e rafforzando la competitività delle aziende agricole locali.

Questa iniziativa, promossa in collaborazione con Coldiretti Abruzzo e la Cantina Sociale San Nicola, vuole inoltre sottolineare il ruolo del territorio di Pollutri come centro per la viticoltura e l'olivicoltura, evidenziando l'importanza di pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente. Il progetto, in una visione di lungo periodo, punta a contribuire alla crescita economia del territorio e alla conservazione delle sue risorse naturali ed umane, ponendo le basi per futuri sviluppi e iniziative legate al mondo agricolo.

Alle ore 10.00 è in programma il convegno "Vigneti Resilienti: Difesa e Innovazione", presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe".

Alle ore 17.00 si terrà una degustazione di vini in abbinamento a salumi e formaggi locali presso l'Orto di San Nicola (per prenotazioni 3279046233 Lucia Di Pietro).

Saranno presenti espositori locali, i mercatini di Campagna Amica e una piccola area food.