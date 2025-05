Consiglio comunale 'caldo' a San Salvo, manca il numero legale e la seduta slitta

Consiglio comunale ‘caldo’ a San Salvo.

La seduta dell'assise civica convocata dal presidente Tiziana Magnacca, con all'ordine del giorno il punto focale del bilancio (approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227, D.LGS N.267/2000), è stata rinviata a mercoledì 7 maggio per l'accertata mancanza del numero legale.

Proprio in occasione della discussione sul punto di maggiore importanza, i consiglieri comunali del gruppo San Salvo Popolare e Liberale presenti in aula, Alfonso Di Toro e Giancarlo Lippis (assente per motivi di salute Nicola Di Ninni), hanno lasciato la seduta assieme ai rappresentanti della minoranza e la maggioranza non ha così avuto il numero minimo di 9 consiglieri per proseguire la sessione.