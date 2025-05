Cordoglio per la scomparsa di Alfonso Mascitelli

Profondo cordoglio per la scomparsa, all'età di 68 anni, di Alfonso Mascitelli, figura di spicco nel panorama regionale in modo particolare per la spiccata esperienza professionale in ambito sanitario e per i ruoli politici e istituzionali ricoperti.

Laureato in Medicina, ha ricoperto incarichi rilevanti nel corso della sua carriera, impegnandosi anche in ambito politico come sindaco di Villamagna, consigliere regionale e senatore per l’Italia dei Valori.

E' stato alla guida dell’Agenzia sanitaria regionale prima di assumere il ruolo di direttore sanitario della Asl dell'Aquila che ricopriva in questo periodo.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza manifestati alla famiglia, in particolare alla moglie Nuccia e al figlio Massimiliano, da più parti del mondo sanitario e politico regionale.

I funerali di Mascitelli avranno luogo nel pomeriggio di martedì 13 maggio, alle ore 16, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Villamagna.