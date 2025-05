'Prendersi cura delle fragilità', nuove prospettive per l’inclusione e la disabilità

Tre istituzioni scolastiche vastesi - l’Istituto Comprensivo 1, l’Istituto Comprensivo 2 e la Nuova Direzione Didattica – hanno organizzato, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, il convegno “Prendersi cura delle fragilità”: un momento di confronto e approfondimento dedicato al tema della disabilità, affrontato attraverso una visione nuova e sistemica, capace di mettere al centro la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni e, soprattutto, le sue potenzialità. La recente riforma sollecita infatti un cambiamento culturale e operativo che coinvolge in modo trasversale istituzioni, scuola, sanità, famiglie e l’intera società.

Sono intervenute le autorità locali, che da sempre dimostrano sensibilità e impegno verso le tematiche dell’inclusione: l’assessora all’Istruzione Paola Cianci e l’assessora alle Politiche Sociali Anna Bosco.

Ha introdotto e moderato l’incontro il prof. Marco Bassi, che ha presentato i relatori: il dott. Luca Monteferrante, Consigliere di Stato, e la dott.ssa Giovanna Romeo, Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per le Disabilità.

Hanno concluso i lavori le dirigenti scolastiche promotrici del convegno: la prof.ssa Eufrasia Fonzo (IC1), la prof.ssa Nicoletta Del Re (IC2) e la prof.ssa Barbara Gaspari (NDD), che hanno offerto una riflessione sul ruolo della scuola come presidio educativo e comunitario.

Il dott. Luca Monteferrante è magistrato dal 1998. Ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Lanciano, il TAR Lombardia e il TAR Molise. Dal 2018 è Consigliere di Stato, attualmente in servizio presso la IV Sezione. È stato Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute nel secondo governo Conte e nel Governo Draghi (2018–2021). È componente della Commissione di Vigilanza presso il Vicariato di Roma, ha collaborato con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e con quella dell’Economia e delle Finanze, e ha svolto attività di docenza presso diverse università. È autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e relatore in convegni nazionali e internazionali sul medesimo tema.

La dott.ssa Giovanna Romeo è attualmente Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per le Disabilità e, in tale veste, ha dato un contributo rilevante alla stesura del d.lgs. n. 62/2024. Vanta una lunga esperienza come dirigente e Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, da cui proviene. È considerata una delle massime esperte di diritto parlamentare a livello governativo. È stata protagonista dell’approvazione della legge n. 175/2021 per la cura delle malattie rare e, per questo e altri importanti atti legislativi (come quello sull’obbligo di defibrillatori nei luoghi pubblici), ha ricevuto numerosi encomi da Ministri e Sottosegretari di Stato. È stata inoltre Direttore Generale della FNOMCEO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) e figura di rilievo nella fase iniziale di avvio dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Il dott. Monteferrante ha illustrato i capisaldi della riforma, fornendo le coordinate evolutive del sistema, e ha approfondito il concetto di fragilità e il suo rapporto con la nuova definizione di disabilità. Ha affrontato il tema della presa in carico e, in particolare, la sfida che questa nuova impostazione pone agli operatori coinvolti nel processo di attuazione della riforma, anche in relazione ai pronunciamenti della Corte costituzionale sul tema delle risorse finanziarie. Ha infine illustrato le importanti novità legate all’istituzione della figura del Garante per le disabilità, quale strumento di effettiva tutela dei diritti riconosciuti alle persone con disabilità.

La dott.ssa Romeo ha invece approfondito i contenuti del decreto legislativo n. 62/2024, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel sistema di accertamento della disabilità. Nel suo intervento ha illustrato gli istituti dell’accertamento di base, della valutazione multidimensionale, del progetto di vita, del budget di progetto e dell’istituto dell’accomodamento ragionevole.

Al termine degli interventi si è svolto un vivace dibattito, arricchito da numerose testimonianze e proposte operative, volte a favorire un miglior coordinamento tra i diversi attori istituzionali e sociali coinvolti.

Il convegno ha registrato un’ampia partecipazione: docenti, famiglie, associazioni, operatori sanitari, rappresentanti della Asl e del Comune, impegnati nei servizi territoriali a favore delle persone con disabilità.

In conclusione, il moderatore prof. Marco Bassi ha espresso l’auspicio che il convegno rappresenti l’inizio di un cammino condiviso, orientato alla costruzione concreta di una cultura della presa in carico e dell’inclusione, che sia davvero personalizzata, partecipata e multidimensionale.

L’auspicio finale è che questo incontro costituisca il primo passo di un più ampio percorso progettuale da costruire insieme, coinvolgendo tutti gli attori – istituzioni, scuola, sanità, terzo settore, famiglie – in uno spirito di corresponsabilità, e che da questo confronto possano nascere ulteriori appuntamenti, anche in forma di tavole rotonde, per continuare a riflettere, approfondire e, soprattutto, progettare insieme il futuro che desideriamo: un futuro più giusto, inclusivo e rispettoso delle fragilità di ciascuno.