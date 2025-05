Tascone: "Eventi estivi a San Salvo anche nei quartieri sistematicamente esclusi"

Negli ultimi giorni, come era prevedibile vista la situazione di grande divisione in cui è versata l'Amministrazione di San Salvo, il Sindaco e la Sua Giunta sono fortemente assorbiti dalle loro divisioni interne e dal tentativo di mantenere i numeri fino al 2027, al punto da farci dubitare delle prospettive future della nostra stagione estiva se tutte le energie sono concentrate sulla stabilità di questa Maggioranza anziché sul bene della Città.

Come il Partito Democratico ha fatto già notare in sede di Consiglio Comunale, per amministrare e farlo con qualità è importante condividere un programma e un modo di lavorare, non basta ricontare i numeri e scrivere qualche comunicato di retrogusto amarcord per governare San Salvo.

Per governare davvero questa Città, c'è tanto altro da fare.

Riguardo alla stagione estiva, si potrebbero realizzare eventi e iniziative che coinvolgano non soltanto (come si è visto negli ultimi anni) il lungomare rinnovato e qualche volta il centro storico, ma anche quartieri della città sistematicamente esclusi da qualsivoglia evento: ci riferiamo ad esempio al quartiere Icea di San Salvo Marina, dove si potrebbero organizzare dei concerti o dei laboratori per bambini sfruttando i parchi presenti. Ci riferiamo alla 167, al parco di Via Juvara, a Via di Palmoli, a tanti altri quartieri di San Salvo che potrebbero diventare teatro di iniziative culturali, di feste di quartiere, di eventi musicali e tanto altro.

Per riqualificare un quartiere sono fondamentali la pulizia e la manutenzione (carenti anch'esse, ahimé in molte zone della Città), ma è importante anche che vi si concretizzino delle iniziative che portino le persone ad incontrarsi, a confrontarsi e perché no a divertirsi insieme. Non basta fare qualche comizio durante la campagna elettorale chiamandolo "comizio di quartiere" e dire che non si vuole lasciare indietro nessuno: bisogna rimboccarsi le maniche e realizzare qualcosa che dia davvero motivo agli abitanti di una zona di sentirsi parte, di appartenere. Coinvolgere tutti i quartieri negli eventi della prossima estate potrebbe essere un buon punto di partenza.

Questa è la nostra proposta e ci auguriamo verrà accolta.

Emanuela Tascone, Consigliere comunale Capogruppo Partito Democratico San Salvo