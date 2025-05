Weekend da ricordare per la Ciclistica Valle Trigno

Nel corso del fine settimana appena trascorso, la Ciclistica Valle Trigno si è davvero distinta in due tappe del Giro E, portando a casa risultati che meritano un grande applauso! I nostri tre fantastici membri, Giuseppe Tatangelo, Matteo D'Astuto ed Ennio Fontana, hanno pedalato con grinta e determinazione, rappresentando al meglio la nostra squadra ed il nostro Abruzzo



La prima tappa, che ha visto i ciclisti partire da Cormons per arrivare a Nova Gorica, ha incluso anche un bellissimo sconfinamento in Slovenia. È sempre emozionante poter gareggiare in un altro paese, dove il paesaggio offre scorci magnifici e l'atmosfera è carica di energia. La seconda tappa, invece, ci ha portato da Fonzaso ad Asiago, un percorso che non solo ha messo alla prova le nostre abilità ciclistiche, ma ci ha anche regalato momenti indimenticabili di convivialità e sportività.



Ma non è finita qui! Questa è stata una vera e propria festa per la Ciclistica Valle Trigno, che ha brillato anche nella Gran Fondo Molisana e nella Michettiana. I nostri atleti non sono solo stati protagonisti, ma hanno anche conquistato importanti posizioni sul podio, sia come squadra che individualmente. È sempre una soddisfazione vedere i propri sforzi ripagati con risultati così positivi, e i festeggiamenti non sono mancati.



Un sentito ringraziamento va alla Direzione della Ciclistica e a Maurizio Formichetti, referente Rcs per l'Abruzzo, per aver reso possibile questo splendido fine settimana. Senza il loro supporto e la loro dedizione, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Siamo orgogliosi di far parte di una comunità così attiva e appassionata, dove ogni competizione diventa un'occasione per crescere e migliorarsi.



In conclusione, questi due giorni ci hanno lasciato ricordi preziosi e una voglia ancora maggiore di continuare a pedalare e a sfidare noi stessi.

Non vediamo l'ora di affrontare nuove avventure e portare in alto i colori della Ciclistica Valle Trigno! Avanti così, squadra!