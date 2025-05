“Un the per te”, grande partecipazione alla Giornata Nazionale della Consulenza Familiare a Vasto

Un pomeriggio intenso, partecipato e ricco di emozioni ha segnato la celebrazione della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare, tenutasi sabato 24 maggio presso la Sala Mattioli di Vasto.

L’iniziativa “Un the per te”, ha offerto ai presenti un piccolo assaggio esperienziale della Consulenza Familiare, con l’obiettivo di far conoscere da vicino questa preziosa risorsa di ascolto, sostegno e crescita per le persone, le coppie e le famiglie.

La Giornata Nazionale della Consulenza Familiare è stata istituita dall’AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari) per promuovere la cultura della relazione d’aiuto e far conoscere il ruolo professionale dei consulenti familiari su tutto il territorio nazionale.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Vasto, ha visto una grande affluenza di pubblico e la partecipazione attiva di rappresentanti istituzionali, tra cui gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci e Nicola Della Gatta, a conferma dell’interesse e del riconoscimento crescente verso il valore sociale della consulenza familiare.

“Durante il pomeriggio, abbiamo accolto bambini, coppie, famiglie e singoli — tutte persone curiose di conoscerci e desiderose di avvicinarsi a questo spazio di relazione autentica - racconta Chiara Vinciguerra, presidente del Centro di Consulenza alla Persona “Armonia” di Vasto -. Le nostre professioniste hanno guidato i partecipanti in un percorso esperienziale delicato ma incisivo, volto a far sperimentare in prima persona la qualità relazionale e l’approccio accogliente che caratterizzano il metodo della consulenza”.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare le attività di solidarietà e aiuto pratico che la consulenza familiare può offrire alla cittadinanza, in particolare alle famiglie in difficoltà.

Il calore umano, la partecipazione attiva e l’interesse dimostrato da tanti, confermano la necessità di continuare a promuovere spazi di ascolto e incontro, come quelli resi possibili dalla consulenza familiare.