“La forza della diversità, la bellezza dell’unità” al 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

In occasione della Giornata dell’Europa e delle Mobilità Internazionali, l’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli - D’Acquisto” ha organizzato un evento speciale presso l’Aula Magna della sede di San Salvo, coinvolgendo studenti, docenti, istituzioni e ospiti di rilievo per riflettere sul tema “La forza della diversità, la bellezza dell’unità”.

All’incontro ha partecipato l’assessore Gianmarco Travaglini, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, che ha ringraziato la dirigente scolastica Anna Rosa Costantini per il grande impegno profuso nell'organizzare una così bella manifestazione e ha portato i saluti del sindaco.

«Celebrare l’Europa significa riaffermare valori fondamentali come la solidarietà, la cooperazione e la pace – ha dichiarato il Sindaco in un messaggio rivolto agli studenti –. È bello vedere i nostri giovani protagonisti di esperienze formative che li preparano a essere cittadini europei consapevoli e aperti al mondo.»

L’assessore Travaglini ha sottolineato l’importanza delle opportunità offerte dall’Europa per la formazione delle nuove generazioni: «La scuola, con il supporto dei programmi europei come Erasmus e PCTO, svolge un ruolo chiave nell’aprire orizzonti e costruire il futuro. La diversità culturale è una ricchezza che va conosciuta e vissuta, non solo studiata.»