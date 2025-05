Dopo nove mesi di attesa riapre l’Ufficio Postale di Cupello

Primo giorno di apertura oggi per il rinnovato ufficio postale di Cupello. Si concludono così nove mesi di attesa della cittadinanza, dopo la chiusura a settembre per l’avvio dei lavori per il progetto “Polis”.

Tre mesi circa. Era la stima di Poste Italiane lo scorso mese di settembre della durata dei lavori di ammodernamento dell'ufficio postale di Cupello. Così non è stato e varie volte il termine è stato fatto slittare. In prossimità del Natale Poste Italiane comunicò che i lavori si sarebbero protratti per altre tre settimane. Riapertura, quindi, prevista per il 17 gennaio. Data trascorsa senza la fine dei lavori e il ritorno all'attività. Il 14 febbraio era arrivata la comunicazione dell'ennesimo rinvio.

«Abbiamo ricevuto l’ennesimo rinvio per la riapertura del nostro ufficio postale, chiuso da oltre sei mesi per i lavori di adeguamento previsti dal progetto Polis - sottolineò la sindaca Graziana Di Florio - purtroppo, il cantiere è fermo da settimane e continuiamo a non avere una data certa per la riapertura». «Questa situazione sta creando disagi enormi, soprattutto per gli anziani e per chi non può facilmente spostarsi nel comune vicino per usufruire dei servizi postali» protestò la prima cittadina cupellese.

All’inizio di maggio sono sbucati striscioni di protesta da parte della cittadinanza. Questa mattina, finalmente, la riapertura dell’ufficio. Ma con un’erogazione dei servizi ridotta. Nei prossimi giorni dovrebbe essere operativo il nuovo sportello ATM ed entrare a pieno regime la funzionalità dell’ufficio. L’annuncio della riapertura è avvenuto dalla sindaca dopo un incontro con il nuovo direttore dell’ufficio a cui ha partecipato anche l’assessora Valentina Fitti.