Un solo medico in servizio, sospesi i ricoveri nell'Ortopedia del 'San Pio' di Vasto

Scatta la sospensione temporanea di tutti i ricoveri nell'Unità di Ortopedia dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto.

La disposizione arriva dalla direzione medica del presidio vastese della Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha confermato l’impossibilità di garantire la continuità assistenziale, essendo il dott. Enzo Di Prinzio, dirigente del reparto, che ha segnalato la problematica realtà di questi giorni, unico in servizio.

Attraverso la nota, firmata dal dirigente Fernando Di Vito, viene dunque imposto lo stop immediato ai ricoveri, in attesa di provvedimenti da parte della Direzione Strategica o della Direzione del Dipartimento Chirurgico. Il dott. Di Prinzio - viene evidenziato - garantirà il servizio nella sola fascia oraria mattutina, limitandosi all’assistenza dei pazienti già ricoverati e a eventuali consulenze per altri reparti.

Le consulenze di pronto soccorso potranno essere assicurate solo se il medico sarà disponibile, mentre “non potrà essere ovviamente effettuata l’attività chirurgica in sala operatoria”. Alla centrale 118 è stato richiesto di predisporre un numero di ambulanze sufficiente per il trasferimento dei pazienti ortopedici verso gli ospedali di Lanciano e Chieti.

Sulla situazione è intervenuto Giuseppe Tagliente, presidente dell’Associazione San Michele.

“Siamo alla follia! Cambiano i direttori generali, ma la solfa resta la stessa. Non si possono sospendere e quindi trasferire ricoveri quando – buon senso vorrebbe – si dovrebbero individuare preventivamente i medici con cui garantire la continuità assistenziale. Al direttore generale Mauro Palmieri chiediamo un incontro per affrontare questo ed altri problemi di questo ospedale che sta andando veramente in malora".