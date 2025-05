La Scuola dell'Infanzia "Ridolfi" di Cupello intitolata a Don Carlo Filippo Lucarelli

Cerimonia ufficiale, stamane a Cupello, per l'intitolazione della Scuola dell’Infanzia dell'Istituto Omnicomprensivo ‘Ridolfi’ di via Alcide De Gasperi a Don Carlo Filippo Lucarelli, guida spirituale, educatore appassionato e punto di riferimento per intere generazioni di cupellesi.

Don Filippo ha dedicato la sua vita al prossimo, con particolare attenzione ai più piccoli e ai più fragili, promuovendo sempre i valori dell’ascolto, della solidarietà e dell’amore autentico verso i giovani.

Presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica prof.ssa Antonietta Ciffolilli, il sindaco Graziana Di Florio con i colleghi dell'Amministrazione comunale locale, i parroci della Natività di Maria Santissima di Cupello Don Nicola Florio e di San Lorenzo di Vasto Don Amerigo Carugno, assieme a studenti e famiglie.

Visibilmente soddisfatti, tra gli altri, il responsabile del comitato di fedeli dedicato a Don Carlo Filippo Antonio la Palombara e Roberto Boschetti, nipote del prelato nato a Cupello 110 anni.

La storia di Don Lucarelli è di quelle che suscitano commozione. Nato da una delle famiglie più benestanti di Cupello, pur di seguire la sua vocazione, si recò presso la Diocesi di Chieti per iniziare il suo percorso anche senza il benestare dei suoi genitori. Venne inviato a Vasto, nella Parrocchia di San Lorenzo, e con le proprie risorse contribuì alla costruzione della nuova Chiesa e all’acquisto della statua della Madonna della Saletta. Quando morì, lasciò i suoi beni alla Chiesa. I fedeli di San Lorenzo lo ricordano con grande affetto e trasporto emotivo per i gesti in favore dei più umili e dei più bisognosi. La targa ricordo apposta a suggello dell'intitolazione della sede scolastica per l'infanzia legherà indissolubilmente la sua memoria al paese d’origine a cui rimase strettamente legato per tutta la vita. Lasciò il mondo terreno il 22 maggio 1998.