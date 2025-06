Rapinatori in fuga, scontro con unâ€™altra auto sulla Fondovalle Sinello

La rapina di ieri sera alla gioielleria Sarni Oro all’interno del Centro del Vasto ha segnato la conclusione della giornata di ieri. La fuga dei malviventi ha causato un incidente, miracolosamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, sulla Fondovalle Sinello.

Fuggendo dal centro commerciale una delle auto, immettendosi dalla strada provinciale San Lorenzo sulla Fondavalle (presumibilmente per poi raggiungere il vicino casello autostradale) ha violentemente impattato con un’altra auto che stava percorrendo la strada. Nessuna particolare conseguenza per le persone che si trovavano nell’auto colpita dai banditi che, abbandonato il veicolo, sono fuggiti per i campi.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e che per diverse ore hanno battuto la zona alla ricerca dei rapinatori in fuga.