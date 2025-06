Arriva la pensilina antipioggia al Polo scolastico 'Filomena Delli Castelli'

Ho appreso con grande piacere la notizia che il 10 giugno inizieranno i lavori di realizzazione della pensilina antipioggia presso il Polo scolastico Filomena Delli Castelli di Via Melvin Jones a San Salvo.

Nel 2022, come Partito Democratico, abbiamo sollevato per primi la questione della necessità di una pensilina per proteggere gli alunni, i genitori e il personale scolastico dalla pioggia.

Dopo quasi tre anni, l'Amministrazione ha finalmente accolto il nostro suggerimento e tra qualche giorno inizieranno i lavori: questo non può che riempirci di gioia e orgoglio.

La nuova struttura renderà più confortevole la vita scolastica degli alunni e siamo felici di aver contribuito a tale risultato.

Approfitto per augurare a tutti i bambini e i loro genitori una buona fine di anno scolastico e ringrazio gli insegnanti e il personale scolastico per il loro importante lavoro di formazione delle menti e dei cuori delle generazioni future.

Emanuela Tascone, Consigliere Comunale Capogruppo Partito Democratico San Salvo