Trasporto dei neonati in emergenza, c'è la 'super ambulanza'

Un piccolo gioiello tecnologico a servizio dei neonati sofferenti. E’ l’ambulanza STEN, dedicata al trasporto d’emergenza neonatale inaugurata questa mattina a Chieti, che sarà a disposizione di tutta la regione.

Un’unità mobile altamente specializzata, pensata per garantire trasporti sicuri e tempestivi ai neonati che necessitano di cure intensive. Ogni dettaglio, dagli allestimenti interni alla tecnologia a bordo, è stato scelto con estrema attenzione per rispondere agli standard più elevati di qualità e sicurezza.

Il mezzo, messo su strada da subito, ha la funzione di garantire il trasferimento dei neonati critici, nati in strutture non dotate di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), verso centri ospedalieri attrezzati e con personale dedicato, sia che si tratti dell’Hub di Chieti che di altri Obiettivi del servizio STEN è la riduzione della mortalità e morbilità neonatale, garantendo un'assistenza specialistica già durante il trasporto, e della distanza tra punti nascita periferici e centri di eccellenza, così da realizzare una rete di assistenza neonatale integrata ed efficiente. A bordo opera un’équipe composta da neonatologo, infermiere pediatrico/neonatale e autista del 118, dotati della giusta professionalità per assistere neonati con patologie gravi, prematurità estrema, difficoltà respiratorie, malformazioni congenite.

“Questo è un investimento che ci consente di mettere in sicurezza il percorso parto - ha commentato il direttore generale Mauro Palmieri che ha visionato il mezzo questa mattina, unitamente a Diego Gazzolo, Emmanuele Tafuri e Francesco Chiarelli, rispettivamente direttori della Neonatologia, e dei Dipartimenti Emergenza-Urgenza e Materno-Infantile - nel quale il trasporto in emergenza è un tassello fondamentale. Avere la massima cura dei neonati che hanno bisogno di assistenza intensiva è per noi un must, perseguito anche grazie alla professionalità e dedizione dei nostri operatori, ai quali va il mio pensiero grato”.

L’ambulanza acquisita dalla Asl Lanciano Vasto Chieti rappresenta un mezzo di ultimissima generazione, progettato per garantire massimo comfort e sicurezza sia per il neonato che per il personale sanitario a bordo. Si tratta di un veicolo altamente tecnologico, dotato delle soluzioni più innovative attualmente disponibili sul mercato.

Il mezzo è un Volkswagen Crafter 2000 cc, allestito specificamente per il trasporto in emergenza neonatale. Tra le sue dotazioni principali figura un sistema di barella avanzato, predisposto per l’alloggiamento della culla termica: l’inserimento nel vano sanitario avviene tramite un sistema di carico elettrico, che riduce la fatica fisica degli operatori e aumenta la sicurezza nelle fasi di movimentazione.

Un elemento distintivo è rappresentato dal carrello ammortizzato su cui è fissata la barella: questo dispositivo consente di attenuare vibrazioni e sballottamenti durante il trasporto, tutelando la stabilità del neonato, in particolare nei casi critici o prematuri.

Nel 2024 la STEN di Chieti, con il mezzo usato in precedenza, ha effettuato circa 100 trasporti.