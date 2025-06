'Vasto d'Autore Festival 2025', si parte con le anteprime

Ai nastri di partenza la quarta edizione del Vasto d’Autore Festival. Attesissimi gli ospiti dell’evento, che quest’anno avrà per tema “Le parole per dirlo”, in una serie di appuntamenti dedicati alle anteprime, alle date extra e ai giorni intensi del programma, che sezione dopo sezione daranno spazio a tematiche di approfondimento.

Nato da un’idea di Patrizia Angelozzi alla direzione artistica con la sua agenzia di comunicazione, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo a cura di Nicola Della Gatta, ed insieme ad un team di persone e professionisti motivati che hanno scelto di ‘crescere insieme’ e sostenere un’idea di cultura che attraverso eventi ed incontri riesca a veicolare verso nuovi linguaggi e approfondimenti, l'appuntamento culturale vivrà il 13, 14 e 15 giugno le prime tappe di questa edizione 2025.

«Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - di poter sostenere e accogliere la nuova edizione del Vasto d’Autore Festival, un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo crescere e radicarsi nel panorama culturale nazionale. La nostra città si conferma luogo di dialogo, confronto e creatività, capace di attrarre autori, artisti, studiosi e un pubblico sempre più attento e partecipe. Il tema scelto per questa edizione è quanto mai attuale e rappresenta il valore della cultura come strumento di comprensione, relazione e costruzione condivisa. Ringraziamo il direttore artistico, i suoi collaboratori, il Polo Liceale ‘Pantini Pudente’ e tutti i partner che hanno scelto di sostenere il progetto e le realtà coinvolte a livello locale e nazionale. Il nostro impegno per la cultura è costante e convinto: il festival è una delle manifestazioni che meglio rappresentano la visione di Vasto come città viva, aperta e protagonista di un cambiamento fondato sulla bellezza del pensiero e della parola».

Per Sonia Tabasso, docente del Polo Liceale ‘Pantini Pudente’: «Il Festival è un'occasione per promuovere la lettura, fondamentale per la crescita della persona, per lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e sociale. Un’abitudine che facilita la conoscenza del mondo e di sé stessi. Pertanto come Polo Liceale appoggiamo convintamente l'iniziativa che vede la partecipazione attiva degli studenti».

Nel panorama dei Festival italiani, il Vasto d’Autore Festival, ha acquisito in pochi anni un’ identità nazionale attraverso una rassegna stampa che ha reso riconoscibile i luoghi magici, dedicati agli eventi e agli ospiti di questa manifestazione che da questa edizione riceve il patrocinio del Comune di Vasto, Assessorato Turismo e Cultura, Provincia di Chieti, Csv Regione Abruzzo, Cepell, Coes Italia, Dipartimento di Psicologia dell’Università di Chieti, Salone Internazionale del libro di Torino, TGR Abruzzo e l'Alto Patrocinio della Presidenza della Regione Abruzzo.

IL CALENDARIO EVENTI:

Il Festival apre ai Giardini d'Avalos con le anteprime nei giorni 13-14-15 giugno, alle ore 19,30, e prosegue con due iniziali date extra il 21 e 22 giugno.

Ad aprire il 13 giugno, Giulio Napolitano, con il suo libro a cento anni dalla nascita di suo padre Giorgio in un racconto familiare intimo.

A seguire il 14 Elisa Pellacani. Sempre il 14 giugno, seguitissima dai giovani, l’autrice del romance Carrie Leighton con date del suo tour su tutto il territorio nazionale e il 15 giugno il noto saggista Stefano Bartezzaghi, con un giallo enigma, che si rivela nella sua unicità. Sempre il 15 giugno la Lectio sulla libertà di stampa a cura di Peter Gomez, noto giornalista, conduttore tv e direttore di testata di informazione.

Nelle date extra dedicate alla sezione Art&Book Artisti per un libro, il 21 e 22 giugno ospiti Chiara Francini e Marco Bocci.

I LUOGHI: Gli incontri letterari saranno nei Giardini di Palazzo d’Avalos, a Vasto Marina, al Teatro Rossetti e all’Arena Ennio Morricone.

Le date del Festival: 3-4-5-6-Luglio con la prima data con un evento al Teatro Rossetti con la presenza di Antonio Preziosi, già direttore del Tg2 con il suo libro sul Giubileo di Papa Francesco e a dialogare con lui il Nunzio Apostolico Mauro Lalli.

Il Festival prosegue nei Giardini di Palazzo D’Avalos con

3 luglio Miriam D’Ambrosio Rubbettino, Matteo Porru, Garzanti

4 luglio: Paolo Di Paolo e Alessia Gazzola

5 luglio: Nicola Pesce e l’attrice e autrice Aurora Ruffino

A chiudere le serate di programmazione l’incontro con il Prof. Antonino Tamburello, ancora impegnato nei tour teatrali del territorio nazionale.

Una delle novità di questa edizione è lo spazio kids, allestito nella Sala della Cornice di Palazzo d’Avalos, dedicato ai più piccoli nei giorni 5 e 6 luglio con laboratori, incontri con l’illustratrice Arianna Cicciò e l’autrice Grazia Ciavatta, entrambe Einaudi EL. L’organizzazione è a cura di Mondadori Bookstore Vasto.

Una delle serate Festival precisamente il 6 luglio, sarà anche dedicata alla premiazione degli studenti degli Istituti e Licei che hanno partecipato al Premio Metamer-Vasto d’Autore, con i loro elaborati liberamente ispirati dalle opere di Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani. I vincitori saranno ospiti insieme ad un docente della ventesima edizione de I Dialoghi di Trani, Festival, tra i più grandi appuntamenti nazionali e diventato anche europeo per le edizioni realizzate nel circuito degli Istituti di Cultura in UE.

A metà luglio, il giorno 11 all’Arena Ennio Morricone, evento unica data in Abruzzo con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con Il romanzo della Bibbia, evento in collaborazione con Grido Aps. Biglietti disponibili su Ciao Tickets.

Il 1° agosto a Vasto Marina, un evento imperdibile con due autori di grande prestigio Natasha Stefanenko e Paride Vitale, a raccontare le loro rispettive regioni, le Marche e l’Abruzzo.

Ad affiancare la realizzazione di questo calendario diviso per sezioni, relatori del mondo della cultura, che operano in radio, tv e carta stampata, tra loro Giulia Ciarapica, scrittrice e giornalista, Alessandra Angelucci, giornalista e critico letterario, Carola Carulli, giornalista Rai2 per cultura, cinema e musica, Antimo Amore, giornalista Rai per la cultura, Nino Fuiano, dirigente scolastico, Bianca Campli, docente storia dell’arte, Novella Di Paolo, autrice, Michela Cortini, docente Università di Chieti, Piergiorgio Molino, presidente Consorzio Vivere Vasto Marina.

Previste altre novità nel mese di settembre, dedicate al mondo della cultura, del dialogo e del costruire attraverso le ‘parole’.

Gli incontri letterari divisi per sezioni: narrativa italiana, saggistica, libro d’arte, romance, Lectio, biografie, psicologia, memoir e la sezione Meet&Great.

Riepilogo date appuntamenti:

Anteprime 13-14-15 giugno Giardini di Palazzo d’Avalos ore 19.30

Date Extra Festival

21-giugno Giardini di Palazzo d’Avalos ore 21.30

22 giugno Sabbia d’Oro Vasto Marina ore 19.30

Festival:

3-luglio Teatro Rossetti ore 19.30

3 luglio Giardini di Palazzo d’Avalos ore 21.30

4-5-6- luglio Giardini di Palazzo d’Avalos ore 21.30

5 e 6- luglio Sala della Cornice di Palazzo d’Avalos Spazio Kids

11 luglio Teatro con Cazzullo e Ovadia con CiaoTickets ore 21

1 agosto Vasto Marina, evento in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina ore 19.30

Hanno scelto di sostenere il nostro progetto per crescere insieme i partner: Main sponsor Metamer, e Pasquarelli Auto, Sponsor Ristorante Castello Aragona, Centro del Vasto, Spazio Conad, Gruppo Giuliano, Cigno, Assicurazioni Generali, Hotel Europa, un ringraziamento speciale va a OnlyBlu luxury B&B, Alkimia Luxury Hotel, Residenza Amblingh, Ristorante da Nonna Maria, Sabbia d’Oro Eventi.

Per informazioni e per seguire tutti gli appuntamenti

www.vastodautorefestival.it

https://www.facebook.com/Vastodautorefestival/