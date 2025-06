Si rafforza la societÃ  Virtus Cupello: Pollutri accoglie Di Cosimo

Si rafforza l’assetto societario della Virtus Cupello, ormai pronta a pianificare la prossima stagione calcistica in Eccellenza abruzzese.

Il presidente del club rossoblù, Angelo Pollutri, rende noto l’ingresso nella compagine dirigenziale dell’imprenditore Antonio Di Cosimo, punto di riferimento del Gruppo Di Cosimo di Montesilvano, definendolo “amante dello sport in tutte le sue vesti e il suo curriculum parla da solo“.

Ma non finisce qui: lo stesso Pollutri anticipa la prossima operatività di due giovani imprenditori cupellesi che andranno ulteriormente a dare maggiore sostanza e forza al club, aggiungendosi proprio a Di Cosimo ed al patron Oreste Di Francesco.

Sul piano tecnico della prima squadra, dopo la conferma di mister Peppino Di Francesco, si passerà alla definizione del gruppo giocatori con l’auspicata conferma della rosa della passata stagione, che ha conquistato con pieno merito la salvezza piazzandosi immediatamente a ridosso delle posizioni ‘nobili’ in classifica generale, con l’innesto di nuovi elementi, in particolare nel reparto di centrocampo.

Risorse e nuove energie, poi, rimarca ancora Pollutri, per il settore giovanile puntando anche alla collaborazione con le scuole e all’apertura di una sezione di calcio femminile e, in generale, altri significativi obiettivi come l’acquisto di un pullman societario ed il sostegno della tifoseria locale rossoblù.

“Obiettivo – sottolinea Polluri – appassionare ai colori rossoblù più gente possibile, amore per il paese dove si è nati, appartenenza alla comunità di più giovani possibili, ognuno per il proprio ruolo. E una doppietta di Coppe, magari (Italia e Disciplina, ndr.). Forza Virtus Cupello!“