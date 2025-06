"L'Ulisse" di Nicola D'Adamo, studenti protagonisti nella riproduzione

La Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto ha ospitato l'appuntamento “L’Ulisse di Nicola D’Adamo – Rievocazione di un ricordo”.

Il prof. Orlando Raspa, docente d’Arte della Scuola media ‘Raffaele Paolucci’, ha presentato la ricostruzione dell’opera pittorica “L’Ulisse dantesco”, che precedentemente era nell’edificio scolastico demolito, che sarà ricostruito. L'evento è stato curato da Giuseppe Muzii.

L’opera resterà esposta al pubblico fino a fine giugno a Palazzo d'Avalos.

«La riproduzione dell’opera “L’Ulisse dantesco” - dichiara il sindaco Francesco Menna - rappresenta un gesto di grande valore culturale e simbolico per la nostra città. Ricostruire la memoria significa restituire continuità alla storia del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, che unisce arte, scuola e cittadinanza in un legame profondo e duraturo».

«Restituire un’opera così significativa alla città è un segno concreto di attenzione alla cultura e alla scuola – ha dichiarato il vicesindaco Licia Fioravante, con delega ai Lavori pubblici. Il dipinto dell'Ulisse rivivrà con una veste rinnovata nella nuova scuola grazie al lavoro portato a termine dal professor Orlando Raspa e i suoi alunni cui vanno i miei più cari ringraziamenti».

«Un atto d’amore per l’arte e un dono prezioso all'anima della nostra comunità – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta. L’Ulisse dantesco di Nicola D’Adamo non è solo un’opera d’arte, ma anche un ponte tra generazioni, un frammento identitario che oggi ritrova voce e spazio grazie all'opera di Orlando Raspa. Ulisse ha sfidato gli dei con la sua ricerca di possedere la tutta la conoscenza: un'ambizione che dobbiamo condividere anche noi ma questa realizzazione artistica, questo moto creativo che ha unito maestri e giovani, ci rende consapevoli che ogni obiettivo raggiunto insieme è più bello e destinato a durare».

«Ringrazio il prof. Orlando Raspa e le studentesse e gli studenti – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci - per aver realizzato un’opera collettiva che donerà alla nuova Scuola Paolucci garantendo continuità ad un autentico angolo di armonia e significato.Hanno affrontato questa impresa con lo stesso spirito che anima il grande Ulisse dantesco. Con coraggio ed entusiasmo hanno raccolto una sfida ambiziosa, dimostrando sempre grande rispetto per il passato e valorizzando l'opera dell'artista Nicola D’Adamo, presente nel vecchio istituto, a cui si sono ispirati con sensibilità e intelligenza. La scuola si conferma ancora una volta come un luogo aperto, capace di educare non solo alla conoscenza, ma anche alla bellezza».