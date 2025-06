Piccole scuole di qualitÃ  per salvare i paesi delle aree interne

Garantire un’istruzione di qualità nelle aree interne sarà il tema del prossimo e ultimo incontro della stagione 2024/2025 della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, in programma lunedì 16 giugno a partire dalle 14,30, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo statale (Via Istonia, 44).

Ad animare il dibattito vi saranno due esperti della Rete nazionale delle piccole scuole di INDIRE, l’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educative, vale a dire Jose Mangione e Rudi Bartolini. Come sempre, alla parte teorica sarà abbinato un momento laboratoriale e di confronto con un caso studio, che in quest’occasione sarà proprio Castiglione Messer Marino, paese ospitante, con la consigliera comunale Sara Franceschelli.

«La presenza di un istituto scolastico contribuisce a tenere viva e attiva una comunità – afferma Rossano Pazzagli, direttore della scuola e docente di Storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise, che come di consueto introdurrà la lezione assieme alla sindaca Silvana Di Palma – Quello di Castiglione è un caso significativo, da approfondire e studiare: non è frequente che un comune di 1.500 abitanti riesca ad avere un istituto scolastico che, tra l’altro, copre il percorso dall'infanzia alle medie. La sfida è comprendere come garantire e mantenere un servizio così importante per le aree interne, con tutte le difficoltà del caso».

Jose Mangione è prima ricercatrice INDIRE. Tecnologa dell’educazione e con un dottorato in Telematica e società dell’informazione, è coordinatrice del gruppo di ricerca e lavoro Piccole Scuole del medesimo istituto. Rudi Bartolini è ricercatore INDIRE dal 2006, si occupa di comunicazione della ricerca, knowledge management e delle tematiche relative alle tecnologie digitali e ai nuovi linguaggi della comunicazione. Sara Franceschelli è consigliera comunale delegata alla Cultura del Comune di Castiglione Messer Marino e docente universitaria in Biologia applicata. Lorenzo Iocca è dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo statale Castiglione Messer Marino – Carunchio e Regina Pierantonio è vice preside e docente dell’istituto.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molisee con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

La partecipazione alla Scuola dei Piccoli Comuni è gratuita ed è ancora possibile iscriversi all'intero corso o ai singoli incontri direttamente dal sito www.scuolapiccolicomuni.it. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.