Ancora problemi per la fornitura d'acqua a San Salvo, arrivano le autobotti

Nonostante la comunicazione della Sasi, che informa del ritorno alla regolare erogazione dell’acqua su tutto il territorio, alcune zone continuano a riscontrare problemi nella fornitura idrica.

Per evitare la chiusura delle scuole ed evitare disagi alle famiglie è stato garantito dalla Sasi l’approvvigionamento idrico nelle scuole.

Informiamo inoltre che da oggi, in via Stingi (davanti al campo sportivo “Tomeo”), sarà disponibile un’ autobotte per il rifornimento di acqua.

L’autobotte resterà operativa fino al ripristino completo del servizio.

Servizio video di Alessia Cordigliola