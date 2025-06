A San Salvo Marina lo spettacolo de 'I Cartoni Animali'

Domenica 29 giugno, alle ore 21, presso il piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, si terrà il concerto de “I Cartoni Animali”, le più belle sigle tv di sempre, suonate rigorosamente dal vivo.

I Cartoni Animali iniziano la loro avventura nel marzo 2006 spinti dalla passione comune a tutti gli elementi della band per la musica, per i cartoni animati per le indimenticabili sigle che avevano accompagnato la loro Infanzia, e per ultima ma non per ordine di importanza, la forte amicizia che da anni ormai li lega.

Dopo un primo lungo periodo dedicato alla preparazione dell'ambizioso progetto, subito si fanno notare con i loro ampio repertorio nei locali abruzzesi, rimanendo molto soddisfatti della risposta del pubblico che si ripropone in ogni serata sempre più numeroso ed attento. In questi anni contano più di 150 esibizioni live.

Obiettivo primario della band è, ed è sempre stata, la minuziosa cura dei cori e degli arrangiamenti cercando di rispettare il più possibile le versioni originali inserendovi in alcuni casi una sottile sfumatura rock per affrontare con il giusto groove le esibizioni live senza mai dimenticare la vena di comicità che li ha sempre caratterizzati.

Videoproiezioni, siparietti, colloqui con il pubblico sono e saranno sempre espedienti per rendere lo spettacolo più interessante e coinvolgente.

Ogni componente vanta una notevole esperienza sia a livello locale che strumentale, maturata nel corso degli anni.

Voce: Laura;

Voce, effetti e suoni: Jonny;

Voce, tastiere e programmazione audio / video: Antonello;

Voce e chitarra: Francesco;

Batteria: Marco

Fonte Città di San Salvo