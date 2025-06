Rete per il Territorio e contrasto alle speculazioni eoliche e fotovoltaiche nella Media e Alta Valle Trigno

Nuovo incontro organizzato nel Vastese interno dalla Rete per il Territorio che mette insieme comuni interessati, associazioni, cittadine e cittadini dei contesti destinatari delle ultime progettazioni su eolico e fotovoltaico.

Sabato 28 giugno l'appuntamento, con ritrovo programmato alle ore 8,30 in località Monte Pizzuto, nei pressi del ristorante ‘Il rifugio dei lupi’. A seguire passeggiata di sensibilizzazione fino alla cima di Monte Pizzuto. Poi rientro in auto a Schiavi di Abruzzo e alle 12 incontro pubblico nella sala conferenze in via Circonvallazione (ex ambulatorio medico).

L'intento è quello di “conoscere e riscoprire da vicino i luoghi minacciati dai numerosi progetti eolici e fotovoltaici in corso nella Media e Alta Valle del Trigno, dare voce agli abitanti e riflettere insieme su un modello di energia davvero sostanibile”.

“Questo movimento – spiegava nel presentarlo il sindaco di Fresagrandinaria Lino Giangiacomo – nasce dalla volontà e dall’impegno di numerosi abitanti che in questi mesi spontaneamente hanno messo insieme forze e competenze per organizzare il ciclo di manifestazioni ecologiche, in un bellissimo incontro di intenti con le amministrazioni dei comuni che hanno aderito alle iniziative.

Obiettivo della manifestazione è di informare gli abitanti dei nostri paesi sulla portata e sull’impatto delle progettazioni eoliche. L’informazione pubblica è il primo strumento di democrazia e tutti devono essere messi in condizione di conoscere i contenuti di questi progetti”.

All’iniziativa parteciperanno i sindaci dei comuni aderenti, alcune rappresentanze delle associazioni che hanno prodotto le osservazioni di contrasto alle progettazioni eoliche e la stampa locale.