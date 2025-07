Montenero di Bisaccia celebra l’inclusione con l’Open Day di Calcio Balilla Paralimpico

Il Centro Commerciale Costaverde ha ospitato la prima edizione di “Un giorno alla pari: Open Day di Calcio Balilla Paralimpico”, promosso dal Comune di Montenero di Bisaccia, capofila, con il supporto di Vasto, San Salvo, Petacciato e Termoli. La galleria si è trasformata in uno spazio di sport e solidarietà, grazie alla visione della sindaca Simona Contucci, che ha orchestrato un evento impeccabile, unendo la comunità.Con il supporto del CIP Abruzzo e Molise e della FPICB, l’Open Day ha visto il Campione del Mondo Riga Daniele ispirare i partecipanti. La giornata, animata dal calcio balilla paralimpico, ha celebrato l’inclusione. “È stato un momento di cuore”, ha detto Contucci. “Lo sport unisce, e Montenero lo ha dimostrato, grazie anche a Costaverde e ai Comuni partner.”L’evento, parte di iniziative come “Spiaggia Abile”, ha rafforzato l’impegno di Contucci per un territorio senza barriere. “Una comunità viva”, ha commentato Dario Valerii, Direttore di Costaverde. Un giorno che ha lasciato il segno, mostrando il potere dello sport e della solidarietà.