Il giovane vastese Alessandro Scalzo convocato dalla Nazionale Italiana Under 18 di pallamano

È con un entusiasmo incontenibile che la Pallamano Vasto annuncia un traguardo storico, qualcosa che ci riempie il cuore di orgoglio e ci fa gridare a gran voce: Forza Ale!

Il nostro incredibile atleta, il biancorosso Alessandro Scalzo, sta per realizzare un sogno che ogni giovane pallamanista coltiva fin da bambino: la sua prima, meritatissima convocazione nella Nazionale Italiana Under 18!

Un momento indimenticabile non solo per lui, ma per tutta la nostra famiglia sportiva!

Il nostro formidabile terzino, cresciuto e sbocciato proprio qui a Vasto, è pronto a mettersi al servizio del coach Alessandro Tarafino e del suo vice Nando Nocelli.

Dal 7 al 12 luglio, Alessandro sarà a Chieti, nel prestigioso centro federale, per un training camp intensivo.

Conosciamo il talento, la grinta e soprattutto la straordinaria persona che è Alessandro. È un vero esempio per tutti noi, un modello di dedizione e passione.

Vai Aleeee, spacca tutto! Siamo tutti con te! 7

Pallamano Vasto