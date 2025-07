Pista ciclopedonale sul lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina: "Una richiesta per la sicurezza e la libertà di movimento"

Michela Torricella, consigliera comunale del Partito Democratico a San Salvo, insieme alla collega Emanuela Tascone, ha presentato un'interpellanza al sindaco e all'assessore alla Viabilità nel prossimo Consiglio comunale previsto per Lunedì 28 luglio per chiedere una soluzione al divieto assoluto di transito delle biciclette sul lungomare Cristoforo Colombo.





"Chiediamo di valutare la possibilità di realizzare una pista ciclopedonale, anche provvisoria, per il transito delle biciclette sul lungomare Cristoforo Colombo, considerando che i lavori di sistemazione sono ancora in corso", dichiara la consigliera Torricella., "o in alternativa, proponiamo di limitare il divieto di transito delle biciclette alle sole ore serali, come avviene in numerose città turistiche, mantenendo comunque i controlli sulla velocità per garantire la sicurezza di tutti."





Torricella sottolinea l'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto familiare: "La bicicletta è ormai diventata un mezzo di trasporto 'familiare', che consente anche ai genitori di raggiungere il mare con i propri figli in modo sicuro e sostenibile. Pertanto, riteniamo fondamentale come Partito Democratico garantire la sicurezza e l'accessibilità per tutti."



Evidenzia inoltre le criticità dell'attuale situazione: "Attualmente, i cittadini che desiderano raggiungere il mare in bicicletta sono costretti a transitare su Viale Berlinguer, una strada trafficata con auto in movimento e parcheggio, o sulla pista ciclabile esistente che non offre accessi diretti al mare e non è parallela alla costa, esponendo così i cittadini a un rischio elevato per la propria incolumità."





“La Città di San Salvo, che ha ricevuto il riconoscimento di Bandiera Verde dei Pediatri, riconoscimento che premia appunto le località a misura di bambini, deve essere un luogo sicuro e accessibile sia per i bambini pedoni che per i bambini ciclisti. Speriamo che l'Amministrazione comunale possa valutare con attenzione la nostra richiesta e che si possa trovare una soluzione che garantisca la sicurezza e la libertà di movimento di tutti i cittadini”, concludono Torricella e Tascone.