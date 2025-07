'Lumina, la sera dei miracoli', a lume di candela il concerto-tributo a Lucio Dalla

Appuntamento sabato 26 luglio, dalle ore 21:30 all'Arena Ennio Morricone di Vasto, per ‘Lumina, la sera dei miracoli’, concerto-tributo a Lucio Dalla, nell’ambito del progetto “Lumina - I Concerti a Lume di Candela”.

L'organizzazione è a cura dell'Università delle Tre Età di Vasto, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto. Ingresso libero.

«L’Università delle Tre Età – sottolinea il presidente del sodalizio Elio Baccalà - presenta questa tappa del tour nazionale, nella splendida cornice dell’Arena Ennio Morricone, con lo spettacolo omaggio a Lucio Dalla, artista indimenticabile e caposaldo della musica italiana, il cui ricordo continua a emozionare generazioni di fan. Lo spettacolo sarà immerso in un’atmosfera unica, resa ancora più suggestiva dalla luce calda e avvolgente di centinaia di candele. Un contesto mozzafiato dove la bellezza dell’ambientazione incontra la magia della musica. Creato e prodotto con cura da Dream Up Production e Isolani Spettacoli, “Lumina” è un progetto che mira a toccare non solo l’aspetto artistico e culturale, ma soprattutto il cuore e l’anima del pubblico».

«La luce delle candele, la musica di Lucio Dalla, la cornice dell’arena: elementi che insieme – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - creano un momento davvero speciale, capace di attrarre cittadini e turisti. Grazie all’Università delle tre età, al presidente Baccalà, al direttivo, per l’impegno profuso a servizio di tanti concittadini durante l’anno e anche nei confronti dei turisti nel periodo estivo».

«Un evento – per il sindaco Francesco Menna - che celebra un grande artista italiano e valorizza uno dei luoghi simbolo della nostra città. L’Arena Ennio Morricone è uno spazio che ben si presta a eventi di qualità come questo capaci di unire cultura, memoria e partecipazione popolare. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e ascoltare buona musica in un’atmosfera magica».