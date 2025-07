'Mia, non finisce mica il cielo', belle emozioni per il tributo a Mia Martini

Piazza San Vitale a San Salvo si è trasformata ieri sera in un palcoscenico di emozioni per “Mia, non finisce mica il cielo”, lo spettacolo musicale che ha reso omaggio alla straordinaria figura artistica e umana di Mia Martini, a 30 anni dalla sua scomparsa.

Protagonista della serata è stata Nura, che con la sua voce potente, avvolgente e profonda ha interpretato alcuni dei brani più iconici di Mimì, accompagnando il pubblico in un racconto musicale che ha attraversato le tappe fondamentali della vita e della carriera dell’indimenticabile artista.

Organizzato dall’Associazione Strumenti & Figure con il patrocinio del Comune di San Salvo, l’evento ha registrato una partecipazione straordinaria: la piazza era gremita, segno dell’affetto ancora vivo del pubblico verso Mia Martini e il suo messaggio senza tempo.

“La risposta del pubblico è stata straordinaria – ha dichiarato Maria Travaglini, consigliera delegata alla Cultura del Comune di San Salvo –. Il pubblico ama ancora Mia Martini, la sua voce e il suo messaggio di resilienza e bellezza, soprattutto per noi donne. Ci ha accompagnato e continua ad accompagnarci nelle nostre vite. Il concerto è stato intenso ed emozionante. Nura ha saputo toccare le corde più profonde dell’anima, restituendo con sensibilità e forza la complessità di un’artista troppo spesso ferita da maldicenze e pregiudizi. Ma ieri sera, quella voce, quel coraggio, quella musica hanno vinto su tutto.”

Il pubblico, visibilmente commosso, ha partecipato attivamente, accompagnando Nura in alcuni momenti del concerto, in un clima di forte condivisione emotiva.

Un evento speciale, che ha saputo trasformare il ricordo in presenza viva, celebrando non solo una delle voci più amate della musica italiana, ma anche il valore della memoria, dell’arte e della verità.