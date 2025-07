Furti a Pollutri e Casalbordino, aggredita una coppia

Sono tornate in azione bande di ladri nel vastese. I malviventi hanno preso di mira diverse abitazioni tra Pollutri e Casalbordino negli ultimi giorni. Nell’ultimo furto sono stati aggrediti i proprietari dell’abitazione, una coppia di anziani.

Il primo raid, con l’abitazione devastata e messa a soqquadro, è avvenuto nella serata di mercoledì nella zona alta di Casalbordino, a pochi passi dalla villa comunale. Intorno alle 10.30 i ladri sono entrati nella villa e in pochissimi minuti hanno effettuato il colpo. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa e sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Casalbordino guidati dal comandante Fabio Pizzoferrato. Modalità simile per i ladri di un altro furto, avvenuto sempre durante la serata, in un’abitazione nei pressi dell’ufficio postale la settimana scorsa. In quell’occasione i ladri sono entrati in casa arrampicandosi sulla grondaia.

Venerdì sera l’allarme è scattato a Pollutri, lanciato anche sui social dal sindaco Luigi Gizzarelli. I ladri sono entrati in azione in contrada Piana Paradiso e sono stati visti fuggire a bordo di una BMW nera.

Sempre venerdì sera, al ritorno da Pollutri, i carabinieri della stazione di Casalbordino si sono recati in via San Sebastiano a Casalbordino. Colpo andato a vuoto, in quanto i ladri non sono riusciti a sottrarre beni di valore, ma residenti aggrediti. La coppia di anziani si trovava in casa e ha sorpreso i ladri entrati nella loro abitazione, prima di fuggire i ladri li hanno aggrediti. Nessuna conseguenza grave per fortuna per i due residenti ma tantissima paura e un grandissimo shock.

In occasione di incontri informativi su come contrastare le truffe, in cui si è discusso anche del contrasto ai furti, il comandante Pizzoferrato ha posto l’attenzione sull’importanza di denunce e segnalazioni dei cittadini. La tempestività delle stesse possono aiutare i militari a fermarli ed impedire altri reati.