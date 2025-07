Stadio del Nuoto di Vasto, quasi un milione di euro per la riqualificazione

La Giunta comunale di Vasto ha approvato il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione dello Stadio del Nuoto-Piscina comunale ‘Remo Gaspari’ di via dei Conti Ricci.

Un intervento da 940.473,11 euro, che sarà sostenuto dal concessionario, la cooperativa sportiva dilettantistica H2O di Campobasso, senza alcun onere economico per il Comune, sottolineano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Impiantistica sportiva Carlo Della Penna.

“Il progetto, presentato dalla società che gestisce l’impianto, prevede – rimarca Della Penna – lavori accessori di riqualificazione e ristrutturazione, oltre a migliorie dei servizi complementari del complesso sportivo, in relazione al rinnovo della concessione per i prossimi 25 anni».

«Un intervento rilevante – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante – che mira a migliorare radicalmente un impianto utilizzato da tanti vastesi. Il nostro obiettivo è intervenire in modo strutturale su un bene pubblico, valorizzandolo e mettendolo in sicurezza. Un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che intendiamo replicare in altri ambiti”.