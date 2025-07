Premio Letterario "CittÃ  di San Salvo", tutto pronto per la serata finale 'Letteratura per ragazzi'

Il Premio letterario ‘Città di San Salvo’, organizzato dal Comune di San Salvo e dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno, annuncia le opere finaliste della XIII edizione nella sezione ‘Letteratura per ragazzi’, scelte dalla Giuria tecnica e dalla giuria delle scuole del territorio, dopo un lavoro intenso e impegnativo.

I tre romanzi inediti di autori esordienti finalisti tra cui verrà decretato il vincitore, in rigoroso ordine alfabetico, sono:

Il ragazzo e il faraone di Davide Franco Jabes, Ed. Solferino;

La fine del nulla di Modesto Lanci, Ed. Chiaredizioni;

Le ombre perdute di Marco Pucci, Ed. Bookabook.

La serata di premiazione, che sarà condotta dall’attore Giacomo Moscato, si svolgerà mercoledì 30 luglio alle ore 21,00 in piazza San Vitale a San Salvo.

Un'occasione per dare spazio alle storie, selezionate da un'attenta giuria tecnica, composta da Laura D'Angelo, Nella Lanza, Miriam Salladini, Mirna Salvatore e dall'effervescente giuria composta dagli studenti e le studentesse delle seguenti scuole del territorio: la Scuola Secondaria di primo grado e il Liceo Scientifico dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli D'Acquisto di San Salvo; la Scuola Secondaria di Primo Grado di Fresagrandinaria dell'Istituto Gianni Rodari di San Salvo; l'Istituto Comprensivo n. 1 di Vasto; il Liceo Classico dell'Istituto "Pantini-Pudente" di Vasto; il Liceo delle Scienze Umane dell'Omnimontenero "Sammy Basso" di Montenero.

Il Direttivo del Premio letterario ‘Città di San Salvo’, composto dalla presidente, Maria Travaglini, dal vice presidente Pasqualino Onofrillo, dalla direttrice artistica Angela Strippoli, dalla la responsabile delle Giurie Anna Santoro, dalla tesoriera Carla Larcinese, dalla segretaria Marianna Della Penna e dai consiglieri Giuliana Trivilini, Davide Carulli e Carmen Di Filippantonio, è al lavoro per definire gli ultimi preparativi e dà appuntamento a mercoledì per vivere insieme una serata in cui le parole narrate e recitate saranno protagoniste.