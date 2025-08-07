Scossa di terremoto in Abruzzo: magnitudo 3.1 vicino Villalago (AQ)

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 Ã¨ stata registrata questa sera, 6 agosto 2025, alle ore 23:56 (ora italiana), nella zona di Villalago, in provincia dellâ€™Aquila. Lâ€™evento sismico Ã¨ avvenuto precisamente a 2 km a ovest del comune montano, con coordinate geografiche 41.9283 di latitudine e 13.8118 di longitudine, e a una profonditÃ di 18 chilometri.

Il sisma Ã¨ stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma e si Ã¨ verificato alle 21:56 UTC, poco prima della mezzanotte ora locale. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa Ã¨ stata avvertita distintamente in diversi comuni della zona, compresi quelli nellâ€™area del Parco Nazionale dâ€™Abruzzo, Lazio e Molise.

Data la profonditÃ moderata dellâ€™evento e la sua magnitudo contenuta, si esclude al momento qualsiasi allarme, ma la situazione resta monitorata dai sismologi dellâ€™Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La popolazione, spaventata ma non in allarme, ha segnalato tremori brevi ma percepibili soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Non sono stati attivati piani di emergenza e non si sono verificati blackout nÃ© interruzioni delle comunicazioni.