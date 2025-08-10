Fine vita, anche in Abruzzo il Numero Bianco dellâ€™Associazione Luca Coscioni attivo per informazioni e supporto

Anche in Abruzzo Ã¨ disponibile il Numero Bianco dellâ€™Associazione Luca Coscioni (06 9931 3409), un servizio gratuito di ascolto, orientamento e supporto su temi legati al fine vita: dallâ€™eutanasia al suicidio medicalmente assistito, fino al testamento biologico, lâ€™interruzione delle terapie e la sedazione palliativa profonda.

Negli ultimi 12 mesi, dallâ€™Abruzzo sono giunte 194 richieste, pari a 15 ogni 100.000 abitanti. Il dato contribuisce al totale nazionale di 16.035 contatti, in crescita del 14% rispetto allâ€™anno precedente. Si tratta di una media di 44 richieste al giorno, segno di un bisogno diffuso e in aumento di informazione e accompagnamento su scelte personali spesso difficili e dolorose.

Coordinato da Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Dj Fabo, il Numero Bianco Ã¨ operativo tutti i giorni e risponde a chi vuole comprendere i propri diritti e le possibilitÃ offerte oggi dallâ€™ordinamento italiano. Quando possibile, fornisce anche assistenza su come accedere alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia o in Svizzera.

Nel solo anno appena trascorso, 580 persone (51% donne, 49% uomini) hanno chiesto aiuto per questo tipo di percorso.

Le regioni con la maggiore incidenza di richieste rispetto alla popolazione sono state Liguria (48 richieste ogni 100.000 abitanti), Lazio (43), Toscana e Friuli Venezia Giulia (35), seguite da Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia (33).

Anche in Abruzzo, dunque, il servizio rappresenta un punto di riferimento concreto per chi cerca risposte, chiarezza e umanitÃ in uno dei momenti piÃ¹ delicati della vita.