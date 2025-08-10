'Vasto 2026', il calendario a firma di Sebastiano Baiocco

E' pronto il calendario “Vasto 2026” a firma di Sebastiano Baiocco.

"Tredici scatti in cui mare e sole sono i protagonisti assoluti - si legge in una nota -. Ogni scatto è caratterizzato da un’attenta ricerca di riflessi di luce che per il quarto anno consecutivo contraddistingue il nostro dagli altri calendari.

Una distinzione e una originalità che quest’anno sono ancora più marcate in quanto la sensibilità dell’autore lo ha portato a riportare, giornalmente, tutte le ricorrenze religiose ed un elenco delle più antiche sagre d’Abruzzo che si tengono nei mesi di luglio e agosto".

Il calendario è in vendita a 10,00 euro nelle librerie ed edicole della città.