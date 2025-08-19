Si ferisce in una delle attrazioni del parco, elisoccorso all'Aqualand

Si Ã¨ reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere un uomo rimasto ferito all'interno delÄº'Aqualand del Vasto.
"Nella giornata di oggi un avventore del parco - comunica la direzione - a seguito di una propria imprudente manovra nella fruizione di una delle attrazioni presenti, ha riportato dei traumi.
Immediatamente soccorso dai bagnini, dal personale medico e dal personale del parco, il cliente Ã¨ stato poi trasferito con elisoccorso presso il nosocomio di Pescara per ulteriori accertamenti.
La direzione, ricordando che le attrazioni sono un luogo di divertimento da utilizzare secondo le istruzioni presenti, formula i migliori auguri di pronta guarigione al cliente".