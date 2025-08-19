'Processo a Pandora' con Vanessa Gravina, giovedÃ¬ appuntamento in Piazza San Vitale a San Salvo

â€˜Processo a Pandora" Ã¨ una piÃ¨ce originale, un viaggio tra attualitÃ e mito che affronta il tema delicato e complesso della condizione femminile e del ruolo delle donne nella societÃ alle soglie del terzo millennio.

Appuntamento giovedÃ¬ 21 agosto, dalle ore 21,30, in Piazza San Vitale a San Salvo.

Nella mitologia greca Pandora Ã¨ la prima donna mortale, creata bellissima da Efesto e dotata di tutti i doni e le virtÃ¹, colei che, per curiositÃ , aprÃ¬ il vaso regalatole da Zeus contenente tutti i mali del mondo (violenza, vizi, malattie).

Spaventata da quello che aveva trovato richiuse frettolosamente il vaso ma sul fondo rimase la speranza che non fece in tempo ad allontanarsi, fino a quando Pandora non decise di aprire nuovamente il vaso per far uscire la speranza, lâ€™ultima a morire, cosÃ¬ il mondo riprese a vivere e progettare il futuro.

Con un mix avvincente di dialoghi intensi, monologhi emozionanti e scene coinvolgenti, lo spettacolo â€“ che si svolge sotto forma di Reading/Processo â€“ si pone lâ€™obbiettivo di far riflettere il pubblico sulla complessitÃ della condizione umana e sulla necessitÃ di abbracciare la curiositÃ e la speranza nellâ€™affrontare le sfide della vita.

Organizzato da Synergie Arte Teatro, produzione Danila Celani; regia e drammaturgia a cura di Stefano Artissunch che sarÃ anche protagonista insieme alla superba Vanessa Gravina.

Vanessa Gravina: una carriera tra cinema, teatro e televisione - Vanessa Gravina debutta a soli sei mesi in uno spot per Carosello e da allora non ha mai smesso di calcare la scena. Cresciuta tra set fotografici e pubblicitÃ , esordisce al cinema nel 1985 con Colpo di fulmine di Marco Risi, che le vale subito la candidatura al Nastro dâ€™argento come miglior attrice esordiente.

Negli anni conquista il pubblico televisivo con serie di grande successo come La Piovra, Incantesimo â€“ dove vince la Grolla dâ€™Oro e il premio al Festival del Cinema di Salerno â€“ e CentoVetrine. Parallelamente si afferma a teatro lavorando con registi come Giorgio Strehler, Dacia Maraini, Armando Pugliese, Liliana Cavani e Geppy Gleijeses, interpretando autori da Ibsen a Pirandello, da Shakespeare a MoliÃ¨re fino ad Agatha Christie.

Tra cinema, fiction e palcoscenico, la sua carriera Ã¨ un percorso costellato di riconoscimenti:

1986 â€“ Nomination al Nastro dâ€™argento come miglior attrice esordiente

2001 â€“ Grolla dâ€™Oro come miglior attrice televisiva

2007 â€“ Menzione speciale al Festival del Cinema di Roma per Lâ€™uomo privato

2024 â€“ Starlight International Cinema Award alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior attrice

Oggi Vanessa Gravina continua a essere protagonista indiscussa dello spettacolo italiano, divisa tra cinema, televisione e teatro, con eleganza, intensitÃ e un talento che attraversa generazioni.

Stefano Artissunch â€” attore, regista, autore e direttore artistico nato ad Alghero e da anni residente ad Ascoli Piceno â€” si Ã¨ formato alla Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna, perfezionandosi in Italia e in Francia con maestri come Ariane Mnouchkine e Theodoros Terzopoulos.

Ãˆ attivo come attore in spettacoli come Inferno, Romeo e Giulietta, Lager e Parlami dâ€™amore, e da inizio anni 2000 sviluppa una vivace carriera registica con laboratori di improvvisazione e regie teatrali originali in tutta Italia.

Dal 2006 Ã¨ cofondatore e direttore artistico di Synergie Arte Teatro, fondazione attiva nella produzione e distribuzione di prosa professionale, con spettacoli come A Piedi Nudi nel Parco, Lâ€™Inquilina del Piano di Sopra, Queste Pazze Donne (con Vanessa Gravina), Le smanie per la villeggiatura e Smanie per la villeggiatura, rappresentati nei maggiori festival e teatri italiani.

Nel cinema ha recitato in Benelli su Benelli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, e nel docufilm ha coinvolto anche i suoi figli.

Riconoscimenti e consensi

â€¢ Consolidata reputazione artistica nel panorama teatrale italiano, con produzioni apprezzate da pubblico e critica.

â€¢ Presenza alla 78Âª Mostra del Cinema di Venezia, una prestigiosa vetrina internazionale.

Testo CittÃ di San Salvo