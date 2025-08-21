Punta Penna, completate le due nuove gradinate di accesso

Sono state completate le due gradinate di accesso alla spiaggia di Punta Penna, intervento che ha previsto anche lâ€™esecuzione del consolidamento del costone con regimentazione delle acque, causa di pericolosi smottamenti della zona.

Lâ€™annuncio Ã¨ arrivato da Licia Fioravante, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici.

La prima gradinata si trova sul versante di Punta Aderci, la seconda su quello di viale Marinai dâ€™Italia.

Â«Le due gradinate consentono di raggiungere in maniera comoda la spiaggia, lâ€™accesso per i disabili alla spiaggia sul versante del porto: Ã¨ possibile raggiungere con le autovetture il parcheggio con stalli dedicati nellâ€™immediata vicinanza della passerella che porta al mareÂ» sottolinea Fioravante.

Il costo complessivo dei lavori Ã¨ stato di 800.000 mila euro.

Â«La nostra progettualitÃ ora proseguirÃ puntando alla realizzazione di un Centro Visite della Riserva Naturale di Punta Aderci e di un Osservatorio Astronomico, previsti nelle immediate vicinanze della gradinata sul versante di Punta Aderci â€“ aggiunge lâ€™assessore e vicesindaco - abbiamo lo studio di fattibilitÃ tecnico-economica e sono stati acquisiti i fondi per la realizzazione, siamo in attesa di poter sottoscrivere i contratti di acquisto del terreno su cui sorgerannoÂ». Il costo per la realizzazione dellâ€™Osservatorio e del Centro visite sarÃ di 2.200.000 euro.