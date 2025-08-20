Week end con la tappa del Campionato Italiano di beach volley a Vasto Marina

Il beach volley nazionale italiano torna protagonista a Vasto Marina, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, con la tappa del Campionato Italiano, maschile e femminile.

‘Cuore’ dell’appuntamento il Lido Acapulco di lungomare Duca degli Abruzzi: si parte il 22 con le gare di qualificazione, nell’ambito di una tre giorni di “battaglie” sportive intense, fino alle finali in programma nel pomeriggio di domenica.

La competizione sportiva è stata presentata nell’Aula consiliare “Giuseppe Vennitti” del Comune di Vasto, dove si è tenuta la conferenza stampa di illustrazione della tappa.

«La nostra città – dichiarano con soddisfazione il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna – è pronta a ospitare questo evento sportivo importante. Grazie di cuore a tutti coloro impegnati in questa iniziativa, molto apprezzata in città, ai membri della Federazione Italiana Pallavolo e agli organizzatori Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi per aver portato di nuovo questo grande evento qui a Vasto. Grazie a Massimo Di Lorenzo del Lido “Acapulco” che ospita l’appuntamento e ai tanti volontari che con impegno operano per la riuscita di questa terza edizione».

Soddisfazione espressa anche dal senatore Etelwardo Sigismondi e dal consigliere regionale e comunale Francesco Prospero: «Iniziativa da sostenere e che richiede tantissimi sforzi da parte della Federazione. Terza edizione a Vasto nonché seconda in Abruzzo e undicesima tappa in Italia di un appuntamento che riesce a portare atleti e organizzatori sulla nostra costa».

«È una manifestazione organizzata – ha detto Mattia Di Gregorio, presidente regionale Fipav Abruzzo – con sapienza e bravura da anni e tutto il movimento che ruota attorno a questo sport vuole continuare a crescere. Abbiamo bisogno della fiducia da parte delle pubbliche amministrazioni. Il nostro obiettivo è che queste tappe in Abruzzo da due possano diventare tre».

«In gara – spiegano i promotori dell’evento Massimo Di Riso e Giorgio Amorosi (Beach On) – ci saranno 39 coppie maschili e 29 femminili. Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico. Quest’anno ci siamo impegnati per garantire posti per tutti, aumentando quelli disponibili sperando di accontentare tutti. Vi aspettiamo numerosi».

