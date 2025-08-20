Chiara Tavani in azzurro all’Europeo di kick boxing a Jesolo

Chiara Tavani, portacolori della Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, farà parte della Squadra Nazionale di Kick boxing specialità Kick light della Federazione Federkombat che dal 12 al 21 settembre sarà impegnata al Campionato Europeo Cadetti e Juniores di Kick boxing WAKO (World Association of Kick boxing Organizations) in programma in Italia, a Jesolo.

Come sede di allenamento, spiega il Maestro Carmine De Palma, anche quest’anno si è scelta la Palestra di Petacciato come priorità ma poi anche quella di Vasto al Nuovo Centro Benessere e quella di Termoli, alla Fly Zone: in queste sedi si stanno alternando gli allenamenti che Chiara svolge assieme agli altri atleti del team.

Dopo il riscaldamento con corsa, si torna in palestra e ci si concentra sulle tecniche e tattiche di combattimento, la lezione è molto intensa e mirata, con più di 3 ore di allenamento in 3 giorni settimanali.

Per Chiara Tavani quella di Jesolo sarà la terza esperienza nella Nazionale Italiana, dopo quelle già sostenute in Turchia a Istanbul, due anni fa al Campionato Europeo, poi l’anno scorso in Ungheria a Budapest, al Campionato del Mondo, arrivando in entrambe le prestigiose competizioni come quarta classificata.

“Non posso che essere orgoglioso e fiero per la mia atleta che ha saputo sempre esprimersi al meglio per la sua bravura, la sua determinazione e la sua professionalità e che è riuscita a dimostrarlo sempre, a livello italiano, europeo e mondiale, anche in altre discipline. Spero adesso che lo dimostri anche in questa e che si possa salire sul podio”, commenta il Maestro De Palma.