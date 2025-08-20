Trofeo Furci 2025, il 7 settembre la terza edizione valida per il titolo regionale CSI

Il 7 settembre le strade di Furci torneranno a riempirsi di passione e fatica con il Trofeo Furci, gara ciclistica amatoriale a circuito su strada, giunta questâ€™anno alla sua terza edizione. Lâ€™evento, organizzato dalla Ciclistica Valle Trigno, sarÃ valido come prova per il Titolo Regionale CSI di Ciclismo su Strada e richiamerÃ atleti da tutta la regione e oltre.

La giornata prenderÃ il via alle ore 7:00 con il ritrovo in Piazza Beato Angelo. La partenza unica Ã¨ fissata per le 9:00, con un percorso di 5,58 chilometri da ripetere otto volte, per un totale di circa 45 km e un dislivello complessivo di 168 metri. Un circuito nervoso e selettivo, che saprÃ esaltare gambe e tattica dei partecipanti.

Premi e classifiche

Saranno premiati i primi tre assoluti, i primi tre di ogni categoria (premi non cumulabili) e le prime tre societÃ a punteggio. Un riconoscimento che darÃ ulteriore valore alla competizione, accendendo la rivalitÃ sportiva tra i team.

Regolamento e sicurezza

Come previsto dalle norme CSI, sarÃ obbligatorio lâ€™uso del casco rigido. Gli atleti potranno contare su assistenza medica e meccanica lungo il percorso. Lâ€™organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche per garantire la regolaritÃ e la sicurezza della manifestazione.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni sono aperte al costo di 15 euro, comprensivi di pacco gara, chip e ristoro finale. Ãˆ possibile registrarsi tramite form online https://forms.gle/jaASaNCPa49c2GL17

Per ulteriori informazioni sono attivi i numeri WhatsApp 350.1557579 e 388.4668353, oltre ai canali social ufficiali del Ciclistica Valle Trigno.

Il Trofeo Furci si conferma cosÃ¬ come una delle prove piÃ¹ attese del calendario ciclistico amatoriale abruzzese, capace di coniugare spirito competitivo e passione sportiva in un contesto suggestivo e ricco di storia.