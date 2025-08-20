"Anch'io sono la Protezione Civile", proseguirà fino al 24 agosto il campo scuola al Palasport di San Salvo Marina

Il sindaco Emanuela De Nicolis e l'assessore all'Ambiente Tony Faga hanno fatto visita nel pomeriggio di martedì 19 agosto ai ragazzi e ai loro istruttori impegnati nel campo scuola organizzato dal Circolo San Vitale, giunto alla XV edizione, del progetto nazionale “Anch'io sono la Protezione Civile”.

Il campo, in programma dal 18 al 24 agosto presso il Palazzetto dello Sport di via Ferdinando Magellano 76 alla Marina, è patrocinato dal Comune di San Salvo e coinvolge ragazzi dai 10 ai 14 anni in un percorso formativo ricco di esperienze.

Durante la settimana i giovani partecipanti, guidati dai loro istruttori, affrontano momenti di teoria e pratica, con attività didattiche, esercitazioni e giochi di gruppo.

L'obiettivo è avvicinarli al mondo della Protezione Civile, sensibilizzandoli sui rischi presenti sul territorio e insegnando loro i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza: corsi antincendio, primo soccorso, radio comunicazioni e tutela dell'ambiente e del territorio.

Una straordinaria opportunità di crescita personale e di educazione civica, che unisce formazione, divertimento e spirito di comunità.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “Questa iniziativa è un prezioso momento di educazione alla cittadinanza attiva. Vedere ragazzi così giovani impegnati con entusiasmo in un progetto che insegna loro il valore della sicurezza, della prevenzione e del rispetto per l'ambiente è motivo di orgoglio per la nostra comunità. Il Comune di San Salvo continuerà a sostenere queste attività di grande valore sociale e formativo”.

L'assessore alla Manutenzione e alla Protezione Civile Tony Faga: “Il campo scuola rappresenta un'esperienza fondamentale perché avvicina i più giovani alla cultura della Protezione Civile, insegnando loro a prendersi cura non solo di se stessi, ma anche dell'ambiente e del territorio. E' bello vedere come attraverso il gioco e le esercitazioni i ragazzi apprendono nozioni che potranno essere utili per tutta la vita”.

Testo e foto a cura di Città di San Salvo