Di corsa dalla Madonnina del paese alla Madonnina del mare, la quarta edizione a Casalbordino

Grazie all’impegno organizzativo della Polisportiva Casalbike, con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale di Casalbordino, è tutto pronto per l’evento podistico “Dalla Madonnina alla Madonnina”, in programma mercoledì 20 agosto.

Per il quarto anno di fila a Casalbordino, l’appuntamento rievoca la storica corsa che univa simbolicamente il paese al lido, collegando le due chiesette dedicate alla Madonna: quella del centro abitato e quella sul lungomare.

La manifestazione, omologata UISP, prevede un percorso di 7,5 chilometri che si snoda prevalentemente su fondo sterrato battuto lungo il tratto ciclopedonale della Via Verde, con suggestivi scorci naturali e il passaggio accanto alla chiesetta della Verdugia. Gli ultimi 3 chilometri si sviluppano su asfalto, per concludersi in largo Aldo Moro, al Lido di Casalbordino sul percorso della Bandiera Azzurra.

Il ritrovo è fissato alle 17:00 in largo Aldo Moro (Madonnina del lido). Grazie alla collaborazione con Giacomucci Viaggi, sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito (entro le 18:00) che porterà i partecipanti dal punto di ritrovo a quello di partenza in piazza Settimio Zimarino (Madonnina del paese).

Alle 18:45 scatterà la partenza della non competitiva, seguita alle 19:00 da quella della gara agonistica.

Al termine della corsa, sponsorizzata da Vini Alberto Tiberio, Bistrot69 e Coal Casalbordino, sono previste le premiazioni per i primi tre assoluti tra uomini e donne, i primi tre classificati per categoria maschile e la società sportiva che si distinguerà per il maggior numero di iscritti.