Â«Pippo Baudo, eleganza e memoria di un maestroÂ», il ricordo di Auro Zelli

LunedÃ¬ Ã¨ stata per me una giornata complessa e impegnativa, segnata da emozioni difficili. Nei momenti piÃ¹ ardui il sorriso e la presenza dei miei figli mi hanno accompagnato con dolcezza, restituendo forza e conforto.

Ho avuto modo di ricordare Pippo Baudo in unâ€™intervista al Tg3 Abruzzo che ringrazio e non Ã¨ stato semplice provare a condensare in pochi istanti la vita e lâ€™ereditÃ di un gigante dello spettacolo. Subito dopo siamo partiti per Roma per rendergli omaggio nella camera ardente.

Entrare in quella sala Ã¨ stato come fermare il tempo, un silenzio denso, la preghiera e il raccoglimento, le immagini proiettate sulle pareti, le sigle televisive come sottofondo musicale nate dalla genialitÃ di Pippo Caruso, di Canfora e Gianni Ferrio e altri.

Al centro la bara, un colpo al cuore che ha riportato alla mente prove lunghe e a volte faticose ma anche sorrisi e insegnamenti, i volti di autori straordinari come Sergio Bardotti. Con Pippo nulla era mai solo lavoro, ogni istante era lezione, rigore, ma anche valorizzazione degli artisti. Pretendeva il massimo e lo faceva con competenza e un senso profondo di rispetto per la musica, per il teatro e per la televisione.

In questi giorni ho parlato con colleghi e amici che hanno condiviso con lui anni di vita artistica e molti di loro sono provati, perchÃ© la perdita riguarda non solo il professionista, ma lâ€™uomo che ci ha insegnato a guardare la scena con serietÃ e passione.

Il Presidente Sergio Mattarella lo ha definito protagonista e innovatore della televisione, sottolineando il rigore, la cultura, il garbo e la straordinaria capacitÃ di interpretare i gusti e le aspettative degli italiani. Sono parole che restituiscono lâ€™essenza di un percorso unico.

Pippo non Ã¨ stato semplicemente un presentatore televisivo ma la biografia della Nazione, perchÃ© non raccontava programmi ma lâ€™Italia intera, le sue stagioni e le sue memorie collettive.

Sono riflessioni che mi appartengono profondamente. Forse Ã¨ anche per questo che non ho mai scattato un selfie con lui pur avendoci lavorato tanto. Le uniche immagini che mi ritraggono accanto a Pippo sono fotografie rubate durante le trasmissioni. PerchÃ© esisteva ed esiste ancora un senso di pudore e di grande rispetto. Non tutto deve essere esibito, certi sentimenti autentici vanno custoditi in un limbo segreto dellâ€™anima come beni preziosi che la vita ci concede.

Domani a Militello in Val di Catania, la sua cittÃ natale, si celebreranno i funerali. Io, come tanti altri che lo hanno amato, non potrÃ² esserci. Ma vorrei lasciare scritto questo pensiero affinchÃ© resti: non dimentichiamo chi ci ha donato serenitÃ , sorrisi, musica e leggerezza. Non dimentichiamo chi ha saputo unire rigore ed eleganza, cultura e spettacolo.

Pippo Baudo Ã¨ stato e resterÃ lâ€™eleganza dello spettacolo italiano. La televisione avvertirÃ la sua mancanza, ma il suo esempio diventerÃ scuola e patrimonio vivo per chi vorrÃ fare del proprio talento unâ€™arte. Non Ã¨ retorica pensare che un giorno il suo nome entrerÃ nei manuali universitari come ultimo grande autentico talent scout e come custode di unâ€™epoca che sapeva unire tradizione e innovazione.

Concludo cosÃ¬, con un invito a tutti: non dimentichiamo, perchÃ© la memoria Ã¨ il dono piÃ¹ alto che possiamo restituire a chi, con sobrietÃ ed eleganza, ci ha insegnato a sorridere e a sognare.

Qui l'edizione della TGR RAI Abruzzo con l'intervento di Auro Zelli in ricordo di Pippo Baudo https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/notiziari/video/2025/08/TGR-Abruzzo-del-18082025-ore-1400-e5dc52e4-d56f-4f2e-85c1-06ed11a5a317.html