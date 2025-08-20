Notte magica con i Tiromancino a San Salvo Marina

Grande successo ieri sera per il concerto dei Tiromancino: un Piazzale Cristoforo Colombo gremito di persone e un lungomare vestito a festa hanno fatto da cornice a un evento indimenticabile.

La musica straordinaria di Federico Zampaglione e della sua band ha unito generazioni diverse, facendo cantare e ballare insieme giovani e meno giovani. Dai medley ai grandi successi di sempre, ogni brano Ã¨ stato un tuffo nelle emozioni, capace di creare unâ€™atmosfera unica, fatta di magia e condivisione.

Il pubblico ha accompagnato ogni canzone con entusiasmo, trasformando la serata in un coro collettivo che resterÃ nel cuore di chi câ€™era.

Emozioni, energia e tanta voglia di stare insieme: questa Ã¨ stata la magia dei Tiromancino a San Salvo.

Fonte e foto Comune di San Salvo e Simone Colameo