Addio a Don Palmerio Taliani

La Comunità Salesiana di Vasto è in lutto per la scomparsa di Don Palmerio Taliani, sacerdote per oltre 60 anni, di origini marchigiane, missionario in Brasile, dal 2007 in città e a lungo Cappellano all'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’.

"La tua vita dedita alla preghiera, all’ascolto e al servizio del prossimo - si legge in una nota dei Salesiani vastesi - ci ha insegnato a tendere la mano verso i più bisognosi, a sostare in silenzio davanti Gesù Eucarestia e a vivere con gioia l’incontro con Lui nella santa messa, animata dalle tue parole e dalla tua esperienza di vita missionaria.



"Il popolo va servito, mai comandato!"

Queste tue parole saranno per noi monito nel metterci a servizio e in ascolto dei giovani dell’Oratorio e dei più poveri.



In tutti questi anni ci hai dimostrato e hai fatto della tua vita le parole di don Bosco: “Fate il bene senza comparire”. Sei stato e continuerai ad essere, per l’eternità, la nostra violetta, la quale sta nascosta, ma si conosce e si trova grazie al suo profumo".