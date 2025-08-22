Monteodorisio accende la magia della 'Notte del Borgo 2025' con i Liveplay – Coldplay Experience

Monteodorisio si veste di musica, emozioni e colori: sabato 23 agosto torna la Notte del Borgo, l’evento che ogni anno trasforma il cuore del paese in un grande palcoscenico sotto le stelle.

"Quest’edizione - rimarcano gli organizzatori - sarà indimenticabile grazie al concerto dei Liveplay, la cover band europea dei Coldplay, capace di ricreare l’energia, le atmosfere e le emozioni del celebre gruppo britannico. Una vera e propria esperienza musicale che farà vibrare Piazza Umberto I con successi senza tempo come Viva la Vida, Fix You, Paradise e A Sky Full of Stars.

Non sarà soltanto un concerto, ma un viaggio collettivo attraverso la musica che ha fatto sognare e cantare il mondo intero, accompagnato da luci, suoni e una cornice suggestiva che renderà Monteodorisio il cuore pulsante del Vastese".

La magia della serata sarà arricchita da: