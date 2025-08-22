Monteodorisio accende la magia della 'Notte del Borgo 2025' con i Liveplay – Coldplay Experience

Monteodorisio si veste di musica, emozioni e colori: sabato 23 agosto torna la Notte del Borgo, l’evento che ogni anno trasforma il cuore del paese in un grande palcoscenico sotto le stelle.
"Quest’edizione - rimarcano gli organizzatori - sarà indimenticabile grazie al concerto dei Liveplay, la cover band europea dei Coldplay, capace di ricreare l’energia, le atmosfere e le emozioni del celebre gruppo britannico. Una vera e propria esperienza musicale che farà vibrare Piazza Umberto I con successi senza tempo come Viva la Vida, Fix You, Paradise e A Sky Full of Stars.
Non sarà soltanto un concerto, ma un viaggio collettivo attraverso la musica che ha fatto sognare e cantare il mondo intero, accompagnato da luci, suoni e una cornice suggestiva che renderà Monteodorisio il cuore pulsante del Vastese".
La magia della serata sarà arricchita da:
Street food, con sapori autentici e prelibatezze locali;
Apertura straordinaria del Museo Archeologico del Vastese, custode della storia e delle radici del territorio;
Servizio navetta gratuito, per rendere l’esperienza comoda e accessibile a tutti.
“La Notte del Borgo è diventata un appuntamento atteso e amato – sottolinea l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Catia Di Fabio – un momento in cui musica, cultura e comunità si intrecciano in un’unica, grande festa. Quest’anno il palco ospiterà la cover band di uno dei gruppi più famosi al mondo: un sogno che diventa realtà, reso possibile grazie all’impegno e alla passione delle associazioni del territorio, che da sempre ci affiancano in questa avventura”.
L’ingresso è libero.
Sarà una notte magica da vivere insieme, tra musica, emozioni e la bellezza del borgo. Monteodorisio vi aspetta!