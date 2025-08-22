Drusilla Foer a Vasto in "Parla con Dru - Chiacchiere e Canzoni"

Arriva a Vasto uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi dellâ€™estate: Drusilla Foer in Parla con Dru â€“ Chiacchiere e Canzoni, uno spettacolo tra ironia, musica e profonditÃ .

Lâ€™appuntamento Ã¨ per sabato 23 agosto, alle ore 21:00, presso lâ€™Arena Ennio Morricone.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato da Grido APS, con il patrocinio dellâ€™Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto.

Uno spettacolo confidenziale, brillante e sorprendente

Parla con Dru â€“ Chiacchiere e Canzoni Ã¨ un incontro-spettacolo dalla natura intima e informale: in una sorta di intervista-dialogo, Drusilla Foer si racconta e si svela, a tratti in modo inaspettato, ma sempre con il suo stile lieve, brillante, ironico e carico di emozione.

Tra le domande del moderatore, lâ€™attore e doppiatore Dario Leone, e gli interventi del pubblico, lo spettacolo si trasforma in un racconto vivo e coinvolgente. Non mancano momenti musicali, in cui Madame Foer interpreta dal vivo alcune delle sue canzoni predilette, con il tocco unico e lâ€™intensitÃ che la contraddistinguono, trasformando ogni brano in unâ€™esperienza inedita.

Una serata speciale, tra leggerezza e profonditÃ , per entrare nel mondo di Drusilla attraverso la sua sagacia, la sua voce e la sua inconfondibile eleganza.

Chi Ã¨ Drusilla Foer (foto Facebook Drusilla Foer in questo articolo)

Cantante, attrice e autrice, Drusilla Foer Ã¨ da tempo una delle personalitÃ piÃ¹ iconiche della scena culturale italiana. Elegante, irriverente e anticonformista, Ã¨ protagonista di spettacoli di culto come Eleganzissima e Venere Nemica, e si Ã¨ affermata nel teatro, nella televisione, nella radio, nel cinema e anche sul web.

Ãˆ stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ha condotto i David di Donatello, ha pubblicato un libro (Tu non conosci la vergogna) e un album di inediti (DRU, 2023). Recentemente Ã¨ tornata sul palco con Venere Nemica in un tour da tutto esaurito, e ha recitato nella seconda stagione della serie Netflix Tutto Chiede Salvezza.

Biglietti

Lo spettacolo Ã¨ a pagamento. I biglietti possono essere acquistati:

â€¢ online, al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/drusilla-foer-parla-con-dru-chiacchiere-e-canzoni

â€¢ presso il Bar Due Pini â€“ Vasto

â€¢ a sera dello spettacolo, direttamente al botteghino dellâ€™Arena (apertura ore 19:00)