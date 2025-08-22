Partecipa a IlTrigno.net

"Sagra della porchetta lentellese", tutto pronto per la 37^ edizione

redazione
Appuntamenti
Torna l’atteso appuntamento con la Sagra della porchetta lentellese organizzata dalla Pro Loco Lentella Aps
 
Sabato 23 agosto, a partire dalle 19, in corso e piazza Garibaldi, nel centro di Lentella, la protagonista sarà l’apprezzata specialità preparata dai fratelli Giuseppe e Piero Roberti che da tanti anni tramandano la tradizione di famiglia.

Quest’anno la sagra cambia formula. Sarà possibile gustare la tipica porchetta lentellese in un piatto sagra completo (al costo di 15 €): porchetta, pane, pomodori, frutta e una bottiglietta d’acqua. 
 
Negli stand predisposti dall’associazione, oltre alle bevande, sarà possibile acquistare i dolci tradizionali del territorio: a grande richiesta tornano i “celli ripieni” preparati con passione dai volontari del paese. Disponibile, inoltre, da quest’anno il “Menù bambino”. 
 
La sagra è tra le più longeve della provincia, quest’anno toccherà le 37 edizioni ed è organizzata della Pro Loco con il patrocinio del Comune di Lentella. In piazza non mancheranno musica dal vivo e animazione.
