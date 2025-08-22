"Promozione di Vasto con foto e video", attestato di merito a Lino D'Avino

Promozione di Vasto attraverso foto e video dei luoghi più suggestivi della città e di alcuni dei suoi principali eventi: è questa la motivazione alla base dell'attestato di merito consegnato a Lino D'Avino dal sindaco Francesco Menna, insieme all’assessore Anna Bosco e alla consigliera Lina Marchesani.

“Ringrazio gli amministratori comunali per l'omaggio - commenta D'Avino - e un ringraziamento speciale a mia moglie Emanuela e mio figlio Antonio per il tempo che mi lasciano a disposizione per coltivare i miei hobby!”

Foto Pierluigi Di Rocco