Petizione per la Villa Comunale: la proposta delle mamme di San Salvo

Ãˆ stata presentata stamattina, 20 agosto 2025, presso lâ€™Ufficio Protocolli del Comune di San Salvo, la Raccolta firme per la riqualificazione della Villa Comunale.

Sono oltre 300 le firme raccolte in pochi giorni, in gran parte grazie alle giovani mamme che ogni giorno si ritrovano con i loro bambini alla Villa di San Salvo. Ãˆ un luogo che potrebbe essere un piccolo cuore verde della cittÃ , unâ€™oasi di incontro e di gioco, ma che oggi mostra i segni della trascuratezza: lâ€™erba Ã¨ scarsa, i giochi sono pochi, non mancano cicche ed escrementi che ne deturpano il volto. A fare da custodi restano i grandi tigli, che con la loro ombra rendono sopportabili le torride giornate estive.

Le firme sono 306, ma i bambini che frequentano la villa sono molti di piÃ¹: spesso ogni madre Ã¨ accompagnata da due o tre piccoli, segno di una cittÃ giovane e in crescita, dove le nuove generazioni chiedono spazi adeguati.

La petizione individua alcune prioritÃ :

Installazione di nuovi giochi sicuri, accessibili e inclusivi;

Manutenzione costante e pulizia del verde;

Segnaletica per la tutela degli spazi comuni;

Maggiore controllo contro vandalismi e comportamenti incivili.

Questa mattina quattro madri, in rappresentanza della comunitÃ , hanno consegnato il documento in Comune. Ora attendono la risposta della Sindaca, con la speranza che si apra un dialogo e che la villa comunale possa tornare a essere un luogo accogliente, vivo e fiorente, allâ€™altezza dei bambini e delle famiglie che ogni giorno la abitano.