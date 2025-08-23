'Alternative NIightfest', Ira Green, Ianez e Ifsounds live a Montenero

Sabato 23 agosto il palco di Alternative MusiClub di Montenero di Bisaccia si accende per una notte di musica, divertimento e intrattenimento senza fine. Protagonista della serata sarÃ Ira Green, con la sua voce graffiante e da vera rocker. Dopo anni di gavetta e due album pubblicati, e con la partecipazione a The Voice, Ira Green si conferma una delle voci piÃ¹ interessanti del panorama musicale italiano, apprezzata soprattutto sui social.

Ad aprire la serata due progetti musicali abruzzesi.

IFSOUNDS â€“ Progressive rock band italiana, con il primo album dal vivo Live in Teatro pubblicato a febbraio 2025. Registrato ad Atessa (Teatro Antonio Di Iorio), cattura 90 minuti di energia dal vivo.

IANEZ â€“ Cantautore e scrittore abruzzese, giÃ finalista a Sanremo Rock 2023, recentemente uscito con il singolo "Ghiaccio", vincitore del contest Triven/Tone e del Premio della Critica al Due Note a Vasto 2025, unisce rock, cantautorato ed elettronica per un live dal forte impatto.

Lâ€™evento si svolgerÃ come una vera e propria notte bianca, con musica live, giochi, piscina aperta per chi ha il costume, falÃ² e spaghettata allâ€™alba.

Location: Alternative MusiClub, Montenero di Bisaccia, Contrada Ulivetella

347 265 9832

Ingresso riservato ai soci (tessera gratuita online)

Contributo artistico 10 euro

Non perdere una notte di musica e divertimento tutta da vivere!